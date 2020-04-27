MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
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MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı

Esnafı tokatlayan polis, görevden alındıMARDİN'in Derik ilçesinde, sokağa çıkma yasağı denetimlerinde market sahibi S.Y.?ye tokat atan polis memuru A.Ö., hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp, görevden alındı.

MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
27.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:28

Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde, sokağa çıkma yasağı denetimlerinde market sahibi S.Y.?ye tokat atan polis memuru A.Ö., hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp, görevden alındı.

Olay, 25 Nisan günü Derik ilçe merkezinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında uygulama yapan polis ekipleri, Derik ilçe merkezinde S.Y.'ye ait marketin açık olduğunu fark etti. Uygulama sırasında polis memurlarından A.Ö., tartıştığı market sahibi S.Y.'ye tokat attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis memuru A.Ö. hakkında soruşturma başlatılarak, görevinden alındı.

'GEREKLİ ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI'

Derik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, polis memurunun davranışı tasvip edilmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından koranavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına istinaden 25 Nisan 2020 günü Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiç bir şekilde tasvip edilmeyecek uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memurumuz hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir."

MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı

Kaynak: DHA

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