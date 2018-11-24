Mardin Emniyetinden Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı Denetimi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü kentte akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. 65 noktada 354 polisle gerçekleşen denetimlerde 26 bin 974 lira cezai işlem uygulandı.

Mardin'de akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik denetim yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 134 ekipten oluşan 354 personel ile 65 uygulama noktasında denetim yapıldığı belirtildi. 2 bin 488 kişinin sorgulandığı 97 motosiklet ve 767 aracın kontrol edildiği uygulamada, kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen 2, sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edilen 3 ve aranan 3 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 43 araca idari işlem uygulanarak toplam 11 aracın trafikten men edildiği kaydedildi. Çalışmalarda 26 bin 974 lira cezai işlem uygulanırken, yapılan kontrollerde 60 paket gümrük kaçağı çay, 16 karton gümrük kaçağı sigara ve 2 tırda toplam bin 150 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildiği ifade edildi. - MARDİN