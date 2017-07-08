Mardin Emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 günde 6 ayrı operasyon düzenlendi

Yükü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı



MARDİN - Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 3 günde 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Mardin'de uyuşturucunun da beli bükülüyor. Mardin Emniyet Müdürlüğü, başta sokak satıcıları olmak üzere, zehir tacirlerine operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde son 3 gün içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmada, 47 plakalı araçta bulunan F.A. ve A.T. isimli şahıslardan A.T'nin bulunduğu sağ ön yolcu koltuğunun altında şeffaf poşet içerisinde 46,1 gram eroin maddesi ile cüzdanından kağıda sarılı vaziyette 1 fişek halinde 1,4 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, dün Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi 346'ncı Sokak'ta bulunan metruk binada arama yapıldığı kaydedildi. Aramada, Ahmet K. isimli şahsın üzerinde 4,1 gram metamfetamin, metruk bina içerisinde yapılan kontrollerde ise 2 parça halinde 0,5 gram metamfetamin, 1 parça halinde 0,1 gram eroin ele geçirildiği bildirilerek, Ahmet K., Şevger D., Mehmet B., Mustafa D., Ali Ç., Hayrettin T., Ersin K. ve Halil Ç. isimli şahısların yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer operasyonlara ilişkin ise, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz ve ilçelerimizde suç ve suçlu ile mücadelenin önüne geçmek amacıyla ülkemizin kanayan yarası olan torbacı olarak tabir edilen zehir satıcılarına yönelik 03 Temmuz günü Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce 4 operasyon yapılmıştır. Birinci operasyonda, Dedeman Kavşağında bir işhanı altında bulunan metruk dükkanlardan 3 parça halinde, 5 Kilo 190 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay mahaline yakın, Aykut D., Doğan K. ve Yusuf Serhat A. isimli şahıslar yakalanmıştır. İkinci operasyonda, Nusaybin yolu Kızıltepe girişte, 47 T ticari takside küçük poşet içerisinde, 12 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheliler Süleyman Ç. ve Serhat E. gözaltına alınmıştır. Üçüncü operasyonda, Kızıltepe Otogarı içerisinde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinde 9 fişek eroin ve cebinde kağıda sarılı 8,9 gram eroin ele geçirilmiş, şüpheli Emrullah D. yakalanmıştır. Dördüncü operasyonda ise, Mezopotamya Mahallesi 380'inci Sokak'ta bulunan metruk binada 20 fişek içime hazır eroin ele geçirilmiş olup, Mazlum E., Mahsum A., Oktay O., Abdullah A., Abdurrahim K. ve Faysal Ö. isimli şahıslar yakalanmıştır" denildi.