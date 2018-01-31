Mardin Emniyeti Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Operasyonlarını Sürdürüyor

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya uyaran madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına' yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet başsavcılığının talimatları ile gerçekleştirdikleri çalışmalarda durdurulan şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 0.66 gram ağırlığında bağımlılık yapıcı madde ele geçirilmiş olup, şahıs olay yerinde gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Gerçekleşen ikinci operasyonda Kızıltepe Cumhuriyet başsavcılığının talimatları ile yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde bulunan yolculara yönelik arama yapıldı. Aramada 2 yolcu üzerinde toplam ağırlığı 41 gram olan bağımlılık yapıcı madde ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan 'Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine' yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN