Mardin Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

27.09.2019 15:16

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atanan Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, görevini Muğla'dan Mardin'e atanan Hakan Çetinkaya'ya devretti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlene devir teslim töreninde konuşan Onar, Çetinkaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

"Birlikte ifa ettiğimiz bu kutsal ve uzun nöbette göstermiş olduğunuz üstün gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı emniyet teşkilatımızda görev alan personele, vatandaşlarımıza cefakar ve fedakar ailelerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı ömürler dilerim." diyen Onar, şunları kaydetti:

"Bu kutsal görevi yaptığım süre içerisinde verdikleri destekten dolayı kıymetli Mardinli hemşehrilerime çok teşekkür ederim. Yakın zamanda şehit olan Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum"

Çetinkaya da kentte huzurun ve güvenin temini için gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek, Onar'a gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Onar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangasıyla uğurlandı.

Kaynak: AA