Mardin Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesinde görevli bir polis memurunun taciz iddası hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent AŞ'de görevli bir polis memuruyla ilgili olarak çıkan haberlerle alakalı adli tahkikatın devam ettiğinin bilindiği kaydedildi.

Olayın 31 Mart 2019 tarihinden sonra olduğunun öğrenildiği ve öğrenildiği andan itibaren görevlinin görevlendirme onayının iptal edilerek idari soruşturmanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA