El Frenini Çekmeyi Unuttu! Trafik Birbirine Girdi!

Mardin El frenini çekmeyen sürücü trafiği birbirine kattı

El frenini çekmeyen sürücü trafiği birbirine kattı

MARDİN'de, yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen sürücünün geri geri kayan minibüsü az daha faciaya yol açacaktı. Sürücü geri geri kayan aracını son anda fark ederek durdurabildi.

Merkez Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde yol verme tartışması yüzünden minibüsten el frenini çekmeden inen şoförü, arkasındaki araç sürücülerine tehlikeli anlar yaşattı. MOBESE'ye yansıyan görüntülerde, minibüs şoförü, sol tarafından seyir halindeki araç sürücüsüyle tartışmak için araçtan indi. Araçtan inen şoför, minibüsün el frenini çekmeyince minibüs geri geri kaymaya başladı. Durum fark eden şoför, tartışmayı bırakarak minibüse doğru koşarken, minibüsün arkasında duran ve minibüsün kendisine doğru geldiğini gören bir araç, son anda manevra yaparak minibüsün kendisine çarpmasından kurtuldu. Minibüsün sürücüsü tarafından kontrol altına alınması ile büyük bir kazanın önüne geçilmiş oldu.