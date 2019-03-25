Mardin'e Ziyaretçi Akını

Mardin Valisi Mustafa Yaman, ziyaretçilerin şehre yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vali Yaman yaptığı açıklamada, camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve tarihi taş konaklarıyla masal kenti Mardin'in büyük ilgi gördüğünü işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yoğun bir turist yoğunluğu var, otellerimiz dolu. 2018 yılında günübirlik ziyaretçilerle 3 milyon turist ağırladık. 2019 yılı ise 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Huzur devam ettikçe inşallah bu böyle devam edecek. Mart ve nisan aylarında bütün otellerin dolu olması nedeniyle misafirhaneleri ziyaretçilere açıyoruz. Burada ki vatandaşlara da misafirlerin dışarıda kalmamaları adına evlerinde ağırlamaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Gelen hiçbir misafirimizi geri döndürmeyeceğiz inşallah."

"Herkesi masal şehir Mardin'i görmeye davet ediyorum." diyen Yaman, girişimcileri kentte yatırım yapmaya davet etti.

Esnaf Davut Ayla ise turistlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede gelirlerinde artış olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA