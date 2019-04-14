- Mardin'e turist akını

Kentte haziran ayına kadar tüm oteller yüzde 100'lük doluluk oranını yakaladı

Tarihi Mardin'e gelen günübirlik ziyaretçiler de kentte yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu

MARDİN - Mardin'i görmek isteyen turistler hafta sonu kente akın etti. Oteller haziran ayına kadar yüzde 100 doluluk oranını yakalarken, günübirlik ziyaretçiler Mardin'de yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Binlerce yıllık taş konakları, el işlemesi tarihi kubbeleri, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığını tarihi kentte turizm patlaması yaşanıyor. Havaların ısınmasını fırsat bilen turistler, kente akın etti. Tarihi Mardin'de sokaklarda adım atacak yer kalmazken, araçlar yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Tarihi Mardin'de esnaf yaşanan yoğunlukta turistleri kapı önünde halay çekerek karşıladı.

Hedef 5 milyon turist

Konu ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehre yatırımcılar için acil çağrı yaparak turistlere turizm taleplerinin karşılanması için tüm desteklerin verileceğini söyledi. Mardin'in nisan, mayıs aylarında uçurtma, gençlik ve birçok sanatsal etkinlikle zirve yapacağını kaydeden Vali Yaman konaklama için aracılar kullanılarak yer bulunmak istendiğini ifade etti. Vali Yaman, "Biz sevinçliyiz, çünkü geçen seneki hedeflerimizin üzerinde misafir ağlamıştık, bu seneki hedefimiz de 5 milyon üzerinde dedik. Herhalde olacak, gördünüz yani bugün çarşıda, bir caddede iğne atsanız yere düşmüyor. Ayrıca otellerimizde yerde yok. Özellikle nisan ayındaki bazı kurumların kurumsal toplantılarının veya eğitimlerini burada yapılacağından yer kalmadı. Bize çok fazla yer talebinde bulunanlar var, biz de onları artık çevre illere gönderiyoruz. Şehirde artık pansiyon, butik otel, konak restorasyonları ve bunları yatılı hale getirme çalışmaları halen devam ediyor, yeni yeni açılan yerler var, güzel yerlerde var. Bizim 6 bin 500 yatağımız var diyorduk, inşallah bu sene bu sayı artacak. Bizim bu seneki hedefi 700-750 bin civarında yatılı misafir ağırlayacağız öyle görüyoruz 5 milyonun üzerinde de günü birlik turist ağırlayacağız" dedi.

Uçan balon ve festivaller Mardin'i coşturacak

Mardin'in yükseldiğini ve balon turizminde geçen hafta test uçuşları yaptıklarını aktaran Vali Yaman, "Önümüzdeki hafta eğer hava şartları uygun olursa ticari uçuşlar başlayacak. Bundan sonra sayısaldan ziyade nitelik artırmada önemli bir faktör olacak altyapısı hazırlandı izinlerimi de verdik. Önümüzdeki haftadan itibaren uçurtma festivalimiz, gençlik festivalleri var bu şekilde devam edecek inşallah. Mardin bütün baharı dolu dolu yaşayabilecek bir destinasyon olarak herkesin gönlünde taht kuracak. Tabi Göbekli Tepe ile ilgili biliyorsunuz, bu sene Göbekli Tepe yılı Cumhurbaşkanımız açıkladı orada da ciddi sayıda misafir bekliyoruz. Çünkü o destinasyon içerisinde Mardin ve çevresi de var. Artık bundan sonra iş Mardinli yatırımcılara düşüyor ya da Mardin'e yatırım yapmak isteyen dışarıdan gelecek yatırımcılara iş düşüyor. Biraz daha hizmet sektörüne özellikle yatılı hizmet sektörüne turizme yönelik hizmet sektörüne yatırım yapmaları gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen desteği vereceğimizi söylüyoruz, zaten arsa konusunda ve diğer konularda yardımcı oluyoruz. Sizlerin de aracılığıyla biz tekrar Mardin'e hem misafir çağırıyoruz hem de yatırımcı çağırıyoruz" diye konuştu.

Sabun, kolonya, yöresel kahveler turistlerin gözdesi

Mardin'de sabun ve kolonya ile yerli ve milli ürünleri satışa sunan Şehmus Aselcioğlu, bölgede sağlanan huzur ile kendilerinin üretimi artırdıklarını, sabunda dünya 3.'lüğü derecesi aldıklarını söyledi. Devletin Mardin'i çok güzel tanıttığını kaydeden Aselcioğlu, "Binlerce kez şükür, insanlara faydalı olmak çok güzel. Sabunda dünya 3.'lüğünü aldık, turizm çok iyi. Allah razı olsun devletimiz Mardin'i çok güzel tanıyor" şeklinde konuştu.

"Yatırımcılar biraz daha cesur olmalı"

Turizm Acentesi sahibi İsmail Sincar, iş yetiştiremez duruma geldiklerini söyledi. Sincar, şöyle devam etti:

"Çok şükür turizm ile ilgili ilgilenen tüm esnafımız çok iyi çalışıyor. Turizm acentesi olarak iş yetiştiremiyoruz, bu durum çok sevindirici. Yatırımcıların biraz daha cesur davranmasını Mardin'e yatırım yapmasını istiyoruz. Misafirlerimizi Diyarbakır'da konaklatmak zorunda kalıyoruz. Düne kadar Nusaybin'in ismini duyan tedirgin oluyordu, şu an Kızıltepe, Nusaybin'de dolu çevre illerde konaklamalarını sağlıyoruz. Uçuş firmalarının uçuş seferlerini arttırmalarını istiyoruz.

Kaynak: İHA