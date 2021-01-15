Mardin'e tıp fakültesi kurulması için imza kampanyası
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Mardin'e tıp fakültesi kurulması için imza kampanyası

15.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:06
Mardin'e tıp fakültesi kurulması için imza kampanyası

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, Mardin'e tıp fakültesi kurulması için imza kampanyası düzenlendi.

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, Mardin'e tıp fakültesi kurulması için imza kampanyası düzenlendi.

Platformun dönem sözcüsü Ahmet Ceylan, Mardin'in 30 büyükşehir arasında tıp fakültesi olmayan tek il olduğunu, bir ay önce başlattıkları imza kampanyasının sona erdiğini söyledi.

Mardinlilerin bu haklı talebinin en kısa zamanda gerçekleşmesini arzu ettiklerini aktaran Ceylan, şöyle dedi:

"Mardin'e tıp fakültesi açılması için başlattığımız imza kampanyasına, Mardin halkının 108 bin 622 imza ile destek vermesi sonucunda, hedeflediğimiz 100 bin imzayı aşmış bulunmaktayız. Bu nedenle Mardin STK Platformu olarak bugün itibariyle imza kampanyamızı sonlandırmaya karar verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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