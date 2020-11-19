Mardin'e tıp fakültesi kurulma talebi
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Mardin'e tıp fakültesi kurulma talebi

19.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:10
Mardin'e tıp fakültesi kurulma talebi

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Mardin'e Tıp Fakültesi kurulması için kampanya başlattı.

Mardin'de hizmet veren 54 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Mardin'e Tıp Fakültesi kurulması için kampanya başlattı.

Platformun dönem sözcüsü Ahmet Ceylan ve bazı platform üyeleri, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ı ziyaret ederek destek taleplerinde bulundu.

Ceylan, Mardin'in 30 büyükşehir arasında tıp f akültesi olmayan tek il olduğuna dikkat çekerek, bu noktada herkesten destek beklediklerini söyledi.

Ceylan, şunları kaydetti:

'Tıp fakültesine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca Irak'tan ve Suriye'den azımsanmayacak sayıda kişinin tedavi amaçlı Mardin'e geldikleri bir olgudur. Türkiye'de 60 ilde 111 tıp fakültesi olmasına rağmen 26. Büyük şehir olan Mardin'de olmaması büyük bir eksikliktir. Her yıl tüm poliklinikler itibariyle Mardin'de 4 milyon 366 bin 660 muayene yapılmakta, bunların 30 bini başka yere sevki gerçekleştirilmektedir. Bu sevklerden 1958 tanesinin acil servislerden çevre illere yapılması ciddi bir sağlık hizmetine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Rakamlardan açıkça anlaşılacağı gibi Mardin'de Tıp fakültesinin açılması bir zaruret halini almıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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