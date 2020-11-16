Mardin'e özgü motiflerin 24 ayar altınla işlendiği cam gereçler ilgi görüyor

MARDİN'de Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde yöreye özgü motiflerin 24 ayar altınla işlendiği cam tabak, bardak ve vazolar ilgi görüyor.

MARDİN'de Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde yöreye özgü motiflerin 24 ayar altınla işlendiği cam tabak, bardak ve vazolar ilgi görüyor. 300 ile 500 TL arasında değişen fiyatlarla satılan ürünlerden kadın kursiyerler de ek gelir elde ediyor.

Artuklu ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan 4 atölyede, özellikle yöreye özgü motifler 24 ayar altınla cam tabak, vazo ve bardak gibi gereçlere işleniyor. 3 çalışan ve 15 kadın kursiyer tarafından işlendikten sonra 560 derecelik fırında yaklaşık 12 saat bekletilen ürünler, büyüklüğüne ve kullanılan altın miktarına göre 300 ile 500 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kadın kursiyerlere, elde edilen kardan pay da verilen merkezde pandemi nedeniyle dönüşümlü olarak çalışılıyor.

'HATA KABUL ETMEYEN BİR SANAT' Altının cam üzerine işlenme sıralamasını anlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, "Zahmetli, pahalı ve hata kabul etmeyen bir sanatla uğraşıyoruz. Çünkü hatanın tamamen ürünün değişimiyle giderilebildiği bir sanat. Atölyede işlenen bu desenler kişilerin özel isteklerine göre de şekillenebildiği gibi Mardin yöresine özgü yöresel desenlerin de çalışıldığı ürünlerimiz bulunmaktadır. Ürünler, öncelikle kumlama bölümü dediğimiz atölyemizde işleniyor, sonra atölyenin boyama bölümüne gidiyor. Daha sonra ürün orada altınla buluşup, fırınlanıyor. Fırınlama ve boyama bölümü işin en zahmetli ve en riskli bölümü. Çünkü hataya mahal verilmemesi gereken bir bölüm. En ufak bir toz zerreciğinin boyayla tabağa karışması durumunda üründe defo oluşuyor. Dolayısıyla boyama aşaması en hassas bölüm. Boyanan ürün 560 derecede yaklaşık 12 saat fırında kalıyor ve akabinde fırından çıkarılıp, temizlenip yine merkezimizde yaptığımız kutulara konuluyor" dedi.

'KURSİYERLERE KARDAN PAY VERİLİYOR'Satılan her üründen elde edilen kardan kursiyerlere pay verildiğini ifade eden Çete, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin mevcut döner sermaye kapsamında üretimi yapılıyor. Üretimde kursiyerlere ve eğiticilere kardan belli bir kısım ödeme yapılıyor. Ürünler genellikle Mardin'e gelen misafirlerimize takdim edilmek üzere satın alınıyor. Genelde kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar müşterilerimiz arasında yer alıyor. Müşterilerimizin de taleplerine karşılık veriyoruz. Çay bardakları, su bardakları üzerinde de çalışıyoruz. Bu ürünler gerçekten de zorlu aşamalardan geçerek insanlara ulaşıyor. Pandemiden dolayı pazarlama konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA