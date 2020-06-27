Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu
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Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu

Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu Mardin'de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.

27.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:31

Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu

MARDİN - Mardin'de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, sözde Gap-Rıha kırsalında İHA'ların desteği ile yapılan arazi taraması esnasında kameralara takılan bir şahsın üzerinde sırt çantalı, silahlı olduğunun tespit edilmesine üzerine bölgeye sevk edilen komando birlikleri Mardin Şanlıurfa sınırında Yenidardağan Mahallesi kırsalında temas kurulan ve bölücü terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen şahsa "teslim ol" çağrısı bulunduğu terörist, çağrıya uyarak silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan bölücü terör örgütü mensubunun yapılan sorgulamasında, Zana Mardin kod adlı Zilan Demir olduğu sözde Bagok kırsalında mayın ve bombacı olarak görev yaptığı ve yapılan üst aramasında teröristle birlikte 1 adet AKS-47 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 3 adet şarjör, 90 adet 5,56 milimetre çapında mühimmat ile yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu

Kaynak: İHA

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