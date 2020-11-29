Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu
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Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu

29.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:18
Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu

MARDİN'e gelen ilk otomobil olan ve 25 Aralık 2019'da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne bağışlanan 1952 model Chevrolet'i 11 ayda 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

MARDİN'e gelen ilk otomobil olan ve 25 Aralık 2019'da Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne bağışlanan 1952 model Chevrolet'i 11 ayda 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Mardinli Özyardımcı ailesinin önde gelen isimlerinden biri olan Yahya Bey tarafından satın alınan 1952 model Chevrolet, çocukları tarafından babalarının anılarını yaşatmak için müzeye bağışlandı. Araç, turistlerin ilgi odağı oldu.

Mardin'de 1913 yılında dünyaya gelen Yahya Bey, soyadı kanunu çıktıktan sonra da Özyardımcı soyadını aldı. 1930'lu yıllarda kardeşi Salih ile birlikte Amerikan yapımı çeşitli otomobil, kamyon ve otobüslerin alım satım işini yapan Yahya Özyardımcı, dönemin koşullarında yüksek bir fiyatla satın aldığı 1952 model Chevrolet otomobili Mardin'e getirtti. Bu otomobil yıllarca Mardinlilerin yanı sıra, kente gelen siyasetçi, bürokrat ve hakimlerin hizmetinde de kullanıldı.

Yahya Özyardımcı'nın 2007 yılında vefat etmesinin ardından Ankara'da yaşayan çocukları, bu aracı Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ne bağışladı. 25 Aralık 2019'da müzede yapılan cam bir alan içinde sergilenmeye başlayan otomobili 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Amerika'dan 2 arkadaşıyla birlikte Mardin'i gezmeye gelen Washington'daki Georgetown Üniversitesi öğrencisi Damai Vergara Hegi, kendi ülkesinde üretilen 1952 model bir otomobilin müzede sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Mardin'i çok beğendiğini, yemeklerine hayran kaldığını anlatan Hegi, "Bu otomobil çok güzel ve eski bir otomobil. Amerikan yapımı bir otomobil. Mardin'i gezmeye geldik Taştan yapılmış eski güzel evler, yapılar görünüyor. Mardin'i çok beğendim" dedi.

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Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu
Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu
Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu
Mardin'e gelen ilk otomobil turistlerin ilgi odağı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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