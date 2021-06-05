Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
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Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı

Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi gününde Mardin'de turizm yoğunluğu yaşanırken, Mardin'e gelen Amerikalı turist yöresel harire tatlısı yedi.

Kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi gününde Mardin'de turizm yoğunluğu yaşanırken, Mardin'e gelen Amerikalı turist yöresel harire tatlısı yedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kademeli normalleşme kararlarıyla kısıtlamasız geçen ilk cumartesi gününde turizm yoğunluğu yaşandı. Amerika'dan Türkiye'yi gezmeye gelen David Tazbin Mardin'de gördüklerine hayran kaldı. Yöresel harire tatlısı yedi. Mardin'i ve kültürünü merak ettiğini kaydeden David Tazbin, "4 hafta Türkiye'yi gezeceğim. Mardin'in kültürünü ve tarihini merak ediyorum. Bunun için Mardin'e geldim. Çok güzel bir şehir. Mardin'i geziyorum, çünkü burayı öğrenmek istiyorum. İnsanları güzel ve tarihi çok zengin bir ülke. Mardin kahvesini seviyorum" dedi.

Sivas'tan tur şirketiyle gezmeye gelen Ayşenur Çömez, "Sivas'tan geliyorum. Bir gezi turuyla birlikte geldik biz. Mardin'i geziyoruz şu an. Akşamüzeri geri döneceğiz. Mardin'in yöresel tatlısından yedik. Yöresel reyhan şerbetinden içtik. Çok lezzetli buldum. ve Mardin'i de hareketli ve renkli buldum. Bugün çok kalabalık. Herkes özlemiş büyük ihtimalle sokakları ve gezmeyi. Havada çok güzel. Bu yüzden iyi değerlendirmişler. İnşallah tekrardan patlama olmaz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bir turla beraber Güneydoğu Anadolu gezisine katıldığını söyleyen Cihat Baysal, "Bugün gezimizin ikinci günü ve Mardin'deyiz. Mardin'de kısa bir şehir turu yaptıktan sonra biraz dinlenip, nefes alma adına geldik oturduk. Yöresel harire tatlısını yedik. Reyhan şerbetini içtik. Birkaç tane tarihi mekana uğradık. Benim görebildiğim kadarıyla kısıtlamasız ilk gün ve herkes sokaklara inmiş. Turistler gelmeye başlamış. Mardin'i böyle kalabalıklar içinde görmek bizi de hayretlere düşürdü. Umarım bundan sonraki süreçte kısıtlamaların olmadığı sağlıklı bir süreç olur" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı - Haberler
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