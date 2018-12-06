Mardin'e Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Güdümlü Proje desteği kapsamında sundukları "Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi" projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

DİKA öncülüğünde geliştirilen, Mardin Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu "Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi" projesi, ajansın "Güdümlü Proje" desteği kapsamında değerlendirilerek, başarılı bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayının ardından projenin uygulama aşamasına geçilecek. Projenin toplam bütçesi 5 milyon 551 bin lira olup, ajans tarafından 4 milyon 151 bin lira hibe sağlanacağı açıklandı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, projenin geliştirilmesinin temel sebebinin, Mardin mutfağında yer alıp zaman içerisinde kaybolma riski taşıyan ya da unutulan yemeklerin günümüze kazandırılması olduğunu söyledi. Altındağ "Projenin amacı Mardin'in özgün yemek kültürünün turizmle bütünleştirilerek UNESCO Şehirler Ağına dahil olan gastronomi alanında kurumsallaşıp kentin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır. Mardin'e özgü yöresel yemeklerin tespiti, özgün standartların oluşturulması ve kayıt altına alınarak yemek kültürünün geleceğe aktarılmasıdır. Amacımız Mardin'i ziyaret eden turistlere tarihi bir mekanda yöre mutfağının tanıtımını yapmak ve yemek etkinliği konusunda Mardin'i bir rota noktası olarak turizme kazandırmaktır. Mardin mutfağında yer alan yemeklere ilişkin standart eğitim programlarını kurumsallaştırmak ve hizmet sektörüne nitelikli istihdam arzı oluşturmaktır. Mardin'in gastronomi alanında bilinirliğini artırmaya yönelik etkin tanıtım gerçekleştirmektir. Projeden faydalanacak hedef gruplar, Mardin'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Mardin de yöresel yemek alnında faaliyet gösteren işletmeler, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm İşletme Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri ve Mardin yemek kültürüne ilgi duyan herkestir. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş yemek kültürünü koruyacak ve bu konuda farkındalık yakalayacak olan Mardin halkı projenin nihai yararlanıcısı olacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 'Gastronomi Mutfak Müzesi ve Uygulama Merkezi' için belirlenen tarihi konağa yeni bir işlev kazandırılmış olacaktır. Merkezin uygulama aşamasında Gastronomi alanında amaca yönelik eğitimler verilecek. 'Yemek Atölyesi' ve 'Gastronomi Festivali' gerçekleştirilecektir. Mardin Yemeklerinin tanıtımına yönelik katalog, kitapçık ve film çalışması yapılarak, Mardin'in yemek çeşitliliğine ait arşivleme ve standardizasyon altyapısı kurulacaktır. Böylece sürecin sonunda Mardin, UNESCO şehirler ağına dahil edilecektir" dedi. - MARDİN