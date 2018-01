Mardin'e Buz Pisti Kuruluyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince, çocukların eğlenebilmeleri amacıyla buz pisti açılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, 19 Ocak'ta, Okay Yaşar Anadolu Lisesinde buz pisti açılacak. Pist, bir ay boyunca çocuklara ev sahipliği yapacak. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Çocuklarımızın mutluluğunu temel alan çalışmalarımızla mutluluk ekiyoruz. Görevde olduğumuz bir yıl süre zarfında 'Çocuk Gülerse Şehir Güler' prensibiyle çocuklarımıza has çalışmalar yaptık. Onların mutlu olması ve yaşadığı şehirden zevk alması için hemen planlamalarımızı yaptık. Bu bağlamda il genelinde ilk etapta 220 çocuk parkını hediye ettik. Bunun yanı sıra tim ilçelerimizde büyük parklar için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca öğrencilerimizin tatil dönemlerini en iyi şekilde geçirmeleri için yaz spor kursları açtık. Havuzlara gidemeyen evlatlarımız için 'Mahalleme Havuz Geldi' projesini hayata geçirdik. On binlerce çocuğumuz yaz aylarında sevindi" dedi.

"1 ay boyunca buz pistinde mutlu olacaklar"

Bu mutluluğu sömestrde de sürdüreceklerini ileten Yaman, "Okullarımızın yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yine çocuklarımızın sosyal olmalarına imkan tanıyan ve sporu sevmelerinin önünü açan bir çalışma yaptık. Bu nedenle Mardin'i ilk defa buz pistiyle tanıştırıyoruz. Bir ay boyunca evlatlarımız buz pistinden faydalanabilirler. Pistimiz buz sporlarına ilgi duyan çocuklarımızın potansiyelinin ortaya çıkması bakımından da önemlidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - MARDİN