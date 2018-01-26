Mardin'e Bin Kitap Desteği

Çankaya Belediyesi "Kitap Değil Umut Taşıyoruz" sloganıyla yola çıkan ODTÜ Kitap Topluluğuna kitap desteğinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanına kitap yardımı yapan Çankaya Belediyesi bu kez de ODTÜ Kitap Topluluğunun Mardin Kızıltepe'de bulunan Büyükboğaziye Ortaokuluna kuracağı kütüphaneye 20 koli kitap ile destek oldu. Kütüphane yapılacak okulda 180 ilkokul, 242 ortaokul olmak üzere toplam 422 öğrencinin olduğunu söyleyen ODTÜ Kitap Topluluğu'ndan Bayram Salihoğlu, "Çankaya Belediyesine sadece bir yazı ile başvurduk ve anında bize 20 koli kitap gönderdi. Kitapları okulumuza biran önce göndereceğiz. Destek için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yaklaşık bin kitap ile destek olan Çankaya Belediyesi "Bilim Hikayeleri Serisi", "Tükenmez Hayatlar" gibi kendi yayınlarını da Mardin'deki çocuklara bu sayede ulaştırmış oldu. - ANKARA