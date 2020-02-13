Mardin'e, bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru yapılıyor

13.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:37

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yapılan profesyonel bisiklet parkuru (veledrom) inşası hızla devam ediyor.

425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için pistten oluşacak veledromun bölgede bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Profesyonel bisiklet parkurundan vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular ücretsiz faydalanabilecek.

"MARDİN BİSİKLET KENTİ OLACAK"

"425 metre uzunluğunda asfalt pist ve 400 metre uzunluğunda BMX pistinden oluşacak veledromda pedalların dönmesini heyecanla bekliyoruz" diyen Mardin'e bisiklet sporunu getiren ve Mardinlilerle bisiklet sporunu tanıştıran iş insanı, Mardin Bisiklet İl Temsilcisi ve Mardin Samsa Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Samsa, "Veledromun tamamlanmasıyla Mardin tamamen bisiklet kenti olacak ve yepyeni şampiyonlar yetiştirecek" dedi.