Mardin'e 8 Yeni Ambulans

Sağlık Bakanlığınca Mardin'e tahsis edilen 8 ambulans hizmete sunuldu.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezinde düzenlenen törende, acil sağlık hizmetlerinin her kesim için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla bakanlık tarafından tahsis edilen 8 tam donanımlı ambulansın 112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonlarında hizmet sunacağını dile getirerek, "Mardin Sağlık Bakanlığı çalışanları açısından da tercih edilen illerin önünde." dedi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da, 25 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna sahip olduklarını, 126 sağlık personeli ve 88 şoförle sağlık hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirterek, "2018 yılında istasyonlarımızda kar paletli, obez, 4 yataklı, 2'si UMKE aracı olmak üzere 41 ambulansımız görev aldı. Bakanlığımızın bugün itibariyle bize tahsis ettiği 8 ambulansla beraber il genelinde ambulans sayımız 49'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA