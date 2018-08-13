Mardin'e 8 Ayda 1 Milyon 300 Bin Ziyaretçi

CAMİLERİ, kiliseleri, medreseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin'i, son 8 ay içerisinde 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'in 2017-2018 yıllarında Türkiye'nin en popüler illeri arasında olduğunu söyledi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, turizmin 12 aya yayılması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık verirken, camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin'i son 8 ayda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, Belediye tarafından yapımı süren sokak sağlıklaştırmaları, Bilgi, Kültür ve Tanıtım Merkezi, tur aracının hizmete girmesi gibi çalışmalarla kentin her geçen gün görünürlülüğünün arttığı belirtildi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kentin 2017-2018 yıllarında Türkiye'nin en popüler illeri arasında olduğunu belirterek, "2018 yılına çok iyi başladık. Hem esnaf hem de turizmcimiz son derece memnun. Bu sayı artarak devam ediyor. Geçen sene gelen misafir sayısında ve otellerde kalan misafir sayısında 4 katına kadar bir artış gerçekleşti. Son 8 ayda bir milyon 300 bin turist şehrimize misafir oldu. Şu anda talep fazla, bu da bizi sevindiriyor. Turizmin, Mardin'de 12 aya yayılması için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yapıyoruz. Uçurtma Festivali, Bağ Bozumu Festivali, Güvercin Festivali, bisiklet ve parkur yarışları düzenledik"dedi.

Vali Yaman, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının organizasyonlarla dolu dolu geçtiğini de aktararak, Ekim ve Kasım aylarında ulusal ve uluslararası konferansların Mardin'de yapılacağını söyledi. Hafta sonlarının yoğun geçtiğini belirten Vali Mustafa Yaman, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, tur aracı, Bilgi, Kültür ve Tanıtım Merkezi gibi son dönemlerde yapılan ve devam eden çalışmalarla birlikte bu yıl sonuna kadar hedeflerinin 2 milyon turiste ulaşmak olduğunu da söyledi. Vali Yaman, "Yakalanan huzurla birlikte Mardin'in 2014 yılında gördüğü zirve rakama göre 4 kat bir artış yakaladık. Mardin'de yakaladığımız huzur ve güven şehrimiz ve bölgemiz açısında gelen misafir sayısını artırdı. İnşallah böyle devam edecek. Huzur oldukça insanların yüzü gülüyor. Yatırımcımızın yüzü gülüyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Gelen misafirimizin sayısı artıyor"diye konuştu.

- Mardin