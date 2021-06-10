Mardin'e 17 spor tesisi kazandırılması için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkısıyla Artuklu Belediyesi tarafından ilçede 17 spor tesisi kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkısıyla Artuklu Belediyesi tarafından ilçede 17 spor tesisi kurulması için protokol imzalandığı bildirildi.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokole göre ilçede 5 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 basketbol ve voleybol sahası, 5 tenis kortu, çok amaçlı spor salonu ve gençlik merkezi kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkısıyla ilçeye kazandırılan 10 halı saha ile yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu gençlerin hizmetine sunduklarını anımsattı.

Yeni protokol ile de ilçede 17 spor tesisi kurmak için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Tutaşı, vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu vurguladı.

Tutaşı, şunları kaydetti:

"Gençliği düşünüyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek, sportif faaliyetlere yönlendirebilmek ve eğitimlerine destek olmak amacıyla uğraş veriyoruz. İnşallah bu tesislerle merkezde ve kırsalda yaşayan halkımızın bir talebini daha gerçekleştirmiş olacağız. Sosyal belediyecilikte de birçok başarılı hizmeti ilçe halkına sunuyoruz. İlçemize verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik'e şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz