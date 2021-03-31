Mardin'e 10 yeni halı saha
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Mardin'e 10 yeni halı saha

Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkısıyla Artuklu Belediyesi'nce yaptırılan 10 halı saha, halkın hizmetine sunuldu.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkısıyla Artuklu Belediyesi'nce yaptırılan 10 halı saha, halkın hizmetine sunuldu. İlçeye ayrıca tenis kortu ve spor kompleksi de yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, "İnsanlarımız her şeyin güzeline layık. Yapılması gereken budur. Bunları yaparken, biz gençliği düşünüyoruz. Gençlerimiz başka yere gitmesin diye onları futbol oynamaya, kitap okumaya yönlendiriyoruz. Gençlerimiz futbola ve kitaba merak salsın diye uğraş veriyoruz" dedi.

Artuklu Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkısıyla yaklaşık 10 milyon TL'lik harcama ile yapılan 10 halı sahanın gençlerin hizmetine sunulduğunu açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 5 halı saha, tenis kortu ve çok amaçlı spor kompleksi için de söz aldıklarını kaydeden Başkan Tutaşı, bu yatırımlara da 20 milyon TL harcanacağını söyledi. Tutaşı, "İnsanlarımız her şeyin güzeline layık. Yapılması gereken budur. Bunları yaparken, biz gençliği düşünüyoruz. Gençlerimiz başka yere gitmesin diye onları futbol oynamaya ve kitap okumaya yönlendiriyoruz. Gençlerimiz futbola ve kitaba merak salsın diye uğraş veriyoruz" diye konuştu. 

'NE KADAR ÇOK YAPABİLİRSEK O KADAR GÜZEL OLACAK'Hizmetlerden memnun kalındığını belirten Başkan Tutaşı, "Bu halı sahalarımızın 5'ini kırsalda, 5'ini de merkezde yaptık. Bunlar normal standartlara uygun, 20'ye 40 sentetik kaplı halı sahalardır. Bu halı sahaları kırsaldaki vatandaşımız başka amaçlarla da kullanabiliyor. Bazen açık alanda yapılması gereken etkinliklerde de kullanılabiliyor. Geçenlerde bizi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı'mızdan bir söz daha aldık. 5 tane daha yeni halı saha, çok amaçlı spor salonu, tenis kortu, bir de gençlik merkezi sözü aldık. İnşallah bunları da yaparsak şehirde ve kırsalda bu konuda eksiğimiz kalmayacak. Ne kadar çok yapabilirsek o kadar güzel olacak. İnsanlarımız her şeyin güzeline layık" ifadelerini kullandı. Kumru Mahallesi'nin muhtarı Abdulkerim Sezgin de, "Gençlik ve Spor Bakanı'mız ve Belediye Başkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Gençler çok seviniyor. Böyle halı sahaya ihtiyacımız vardı" diye konuştu.

Mahalleliden İsmet Sezgin ise, "Daha önce toprak sahada oynuyorduk. Zaten kısıtlı alanımız vardı. Çoğu tarlalar ekiliydi. Onun için yer bulamıyorduk. Genelde Mardin merkeze veya Kızıltepe ilçesine, ücretli halı sahalara gidiyorduk. Şimdi sağ olsunlar, köyümüze halı saha yaptılar" dedi.

Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha
Mardin'e 10 yeni halı saha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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