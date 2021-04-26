Mardin Diplomasi Akademisi'ne başvurular sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin Diplomasi Akademisi'ne başvurular sona erdi

Mardin Diplomasi Akademisi'ne başvurular sona erdi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Mardin Diplomasi Akademisine 1073 öğrenci başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Mardin Diplomasi Akademisine 1073 öğrenci başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından dünya konjonktürüne hakim ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen ve bölge okumaları yapabilen bir gençlik yetiştirmek adına kurulan Mardin Diplomasi Akademisine 17 Mart'ta başlayan kayıtlar başvuruları sona erdi.

Üniversite ve lise öğrencileri arasında geniş yankı uyandıran Mardin Diplomasi Akademisine Türkiye'nin dört bir yanından başvuru geldi.

Mardin'den başvuru yapanların yanı sıra, İstanbul'dan 37, Diyarbakır'dan 95, Şanlıurfa'dan 50, Van'dan 29, Batman'dan 24, Gaziantep'ten 20, Adana'dan 15, Adıyaman'dan 14 kişi olmak üzere 1073 genç başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 92,4'ü üniversiteli öğrencilerden gelirken yüzde 7,96'sını ise liseli öğrenciler yaptı.

Kariyer ve farkındalık programı olan akademide, uluslararası ilişkiler ve küresel diplomasiye dair temel okumalar yapılacak olup, girişimci ve insani dış politika, siyasi tarih, ekonomi, ideolojik/kültürel süreçler ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Mülakatların ardından eğitimler 24 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mardin Diplomasi Akademisi'ne başvurular sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:35:25. #1.14#

title