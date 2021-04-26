Mardin Diplomasi Akademisi'ne başvurular sona erdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Mardin Diplomasi Akademisine 1073 öğrenci başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından kurulan Mardin Diplomasi Akademisine 1073 öğrenci başvurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından dünya konjonktürüne hakim ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen ve bölge okumaları yapabilen bir gençlik yetiştirmek adına kurulan Mardin Diplomasi Akademisine 17 Mart'ta başlayan kayıtlar başvuruları sona erdi.

Üniversite ve lise öğrencileri arasında geniş yankı uyandıran Mardin Diplomasi Akademisine Türkiye'nin dört bir yanından başvuru geldi.

Mardin'den başvuru yapanların yanı sıra, İstanbul'dan 37, Diyarbakır'dan 95, Şanlıurfa'dan 50, Van'dan 29, Batman'dan 24, Gaziantep'ten 20, Adana'dan 15, Adıyaman'dan 14 kişi olmak üzere 1073 genç başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 92,4'ü üniversiteli öğrencilerden gelirken yüzde 7,96'sını ise liseli öğrenciler yaptı.

Kariyer ve farkındalık programı olan akademide, uluslararası ilişkiler ve küresel diplomasiye dair temel okumalar yapılacak olup, girişimci ve insani dış politika, siyasi tarih, ekonomi, ideolojik/kültürel süreçler ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Mülakatların ardından eğitimler 24 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz