Mardin Diplomasi Akademisi kurulacak
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Mardin Diplomasi Akademisi kurulacak

17.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:12
Mardin Diplomasi Akademisi kurulacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Mardin Diplomasi Akademisini kuruyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Mardin Diplomasi Akademisini kuruyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi lise ve yükseköğrenime devam eden gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlama ve analizlerini yapabilen gençlerin yetişebilmesi için Mardin Diplomasi Akademisi Projesini hayata geçirdi.

Akademi danışmanlığını Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir'in yaptığı ve yürütücülüğünü, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin üstlendiği akademide, atölyeler açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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