Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı

24.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:54

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji uzman doktoru Murat Cansever, göreve başladı.

Cansever, yaptığı açıklamada, daha önce hastanede böyle bir bölüm olmadığı için hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle bölümün kurulumu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu bölümde çocuklardaki alerjik ve bağışıklık hastalıklarını araştırdıklarını ifade eden Cansever, şunları kaydetti:

"Alerji yönünden 0-18 yaş arasındaki çocuklar içerisinde bebeklik egzaması, besin alerjileri, alerjik nezle dediğimiz polene bağlı olan alerjik burun iltihabına ve aynı zamanda astım ile ilaç alerjileri gibi rahatsızlıkları bulunan hastalara bakacağız. Bağışıklık yetmezliği ile ilgili sık enfeksiyon geçiren çocuklara da sağlık hizmeti sunacağız." dedi.

Başhekim uzman doktor Alpay Tuncar da, bu bölümü hastanede ilk defa hizmete aldıklarını belirtti.

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde bu hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Tuncar, "Çocuklarda alerji artık çok sık görülmeye başlandı ve birçoğu enfeksiyon zannedilerek gereksiz ilaç tedavileri almakta. Sağ olsun yeni başlayan doktorumuzla Mardin'de bu gibi sıkıntıları ortadan kaldırıp, en azından hayati tehlikeye düşecek alerjik durumlarda hasta yakınları bilgilendirerek bu konuda gerekli testleri yapabileceğiz. İl Sağlık Müdürlüğünün de desteğiyle doktorlarımız için gerekli olan bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA