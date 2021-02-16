Mardin Devlet Hastanesinde bir hastaya "Pateller Tendon Rekonstrüksiyonu" ameliyatı

Mardin Devlet Hastanesinde bir hasta, "Pateller Tendon Rekonstrüksiyonu" (pateller tendonun hastanın kendisinden alınan iki tendon ile onarılması) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Mardin Devlet Hastanesinde bir hasta, "Pateller Tendon Rekonstrüksiyonu" (pateller tendonun hastanın kendisinden alınan iki tendon ile onarılması) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

İsmail Susancak (37), şiddetli ağrılar ve bacağını düzleştirememe şikayeti ile Mardin Devlet Hastanesine başvurdu.

Başarı ile gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile Susancak sağlığına kavuştu.

Susancak, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dr. Caner Çitak, hastanın ameliyatını kendi uyluk adelesinden aldıkları iki tendon ile başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktardı.

Hastayı 3 gün serviste misafir ettikten sonra şifa ile taburcu ettiklerini anlatan Çitak, "Tam diz hareketlerine 6-12 hafta arası ulaşacak olan hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz