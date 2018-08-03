Mardin Devlet Hastanesi Trsm'den Ev Ziyaretleri

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan hasta ve ailelerine yönelik ev ziyaretlerine başlandı.

Mardin TRSM Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Duygu Akbaş Öncel, yaptığı açıklamada, Mardin TRSM olarak ev ziyaretleri gerçekleştirerek hastaların yaşadığı c¸evreyi go¨ru¨p, nedene yo¨nelik c¸o¨zu¨m planları geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Göreve başladığı günden bu yana birçok hastaya toplum temelli psikososyal destek hizmeti sunduklarını dile getiren Öncel, şunları kaydetti:

"Her gün gönüllülük esasıyla yeni hastalara ulaşmak için çalışıyoruz. Amacımız daha çok hastaya ve aileye ulaşarak onlara yardımcı olmak. Merkezimiz, kronik ruhsal rahatsızlığı olan ve tedavisini düzenli bir şekilde sürdüren hastalara psikososyal destek vermek amacıyla görev yapmaktadır. Merkezimizde yapılan faaliyetler ev ziyaretlerinde hasta ve yakınlarına anlatılmaktadır. Merkezimizde hastalarımıza bireysel danışmanlık hizmeti, grup terapisi, psikososyal beceri eğitimi, hastanın durumuna göre uygun görülen el sanatları gibi iş-uğraş tedavileri, hasta ve ailelerine psikososyal eğitim verilmektedir. Görevli personellerimiz tarafından yapılan saha gezilerinin amacı, ruhsal hastalığı olan bireylere tek tek ulaşarak merkezde kayıt altına almak, düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlayarak topluma yeniden kazandırmaktır."