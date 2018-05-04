Mardin Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi hastaları bilgilendiren ekipler, hazırlanan senaryo gereği hastaları kurtarma operasyonu yaptı.

Tatbikat, hastane başhekimi Uzm. Dr. Alpay Tuncar'ın koordinasyonunda yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği durumu ağır ve iyi olan hastalar başarılı şekilde tahliye edildi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, başarıyla sonuçlanan yangın tatbikatının gerçeği aratmadığını söyledi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirip, her zaman hazır bulunmaları gerektiği konusunda personelin daha iyi anlamaları sağlanmıştır. Özellikle kurtarma ve yangınla mücadele konularında, hastane dışındaki kurum ve kuruluşlarla irtibatın sağlanmasının ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır."

Yavuz, tatbikata katılan, emeği geçen ve tatbikatın aslına uygun olarak gerçekleştirilmesi için büyük çaba harcayanlara teşekkür etti.