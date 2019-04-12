Mardin Devlet Hastanesi'nde Kornea Nakli Ameliyatı

Mardin Devlet Hastanesi'nde ilk kez 2 hastaya kornea nakli ameliyatı yapıldı.

Hastanenin göz polikliniğine görmede azalma ve enfeksiyon şikayetiyle başvuran 74 yaşındaki Sadika Demir ve görmede azalma şikayeti ile başvuran 62 yaşındaki Fatih Kaya, yapılan tetkiklerden sonra ameliyat edilmek üzere servise yatırıldı.

Göz Hastalıkları uzmanları Dr. Oğuz Çelik vve Dr. Sevim Ayça Seyyar, 2 hastaya yapılan ameliyat ile kornea nakli yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, son yıllarda sağlıkta büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli sunulduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımızdan beri hastanelerimizin olanaklarını arttırmaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak en büyük amacımızdır. Hastanemizin imkanlarının artmasıyla daha önce yapılamayan nice tedavi ve ameliyatlarımız gerçekleşmektedir. İlk kez yapılmaya başlanan kornea nakli ameliyatında emeği geçen tüm uzman hekim, hemşire, teknisyen ve personellerimize teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Yeniden daha sağlıklı görebilmenin mutluluğunu yaşayacak hastalar da doktor ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA