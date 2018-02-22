Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisi Yenilendi

Mardin Devlet Hastanesi Acil Servisi yeniden dizayn edildi.

Hasta ve hasta yakınlarının talepleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un talimatı ile günde ortalama 900 hastanın başvuruda bulunduğu acil servis yenilendi.

Yürütülen çalışma ile serviste, pansuman ve enjeksiyon odası, kırmızı alanın izole hale getirilmesi, müşahede odalarının dizaynı, acil laboratuvarının yeniden düzenlenmesi, travma odasının yeniden revize edilmesi, bekleyebilecek hastalar için yeşil alan polikliniklerinin oluşturulması, bekleyemeyecek kritik hastalar için de acil uzmanın muayene edebileceği sarı alan muayene alanın oluşturulması, mesai kaydırma polikliniklerinin oluşturulması, çocuk acil muayene odası ve müşahede odasının yenilenmesi sağlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından halkın hizmetine sunulan serviste hastalara daha kaliteli ve konforlu hizmet sunulması amaçlanıyor.