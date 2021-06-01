MARDİN DEV ÇEKİRGELER ÇİFTÇİYE YARAR SAĞLIYOR
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MARDİN DEV ÇEKİRGELER ÇİFTÇİYE YARAR SAĞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde son günlerde ortaya çıkan dev çekirgelerinin çiftçi dostu olduğu belirlendi.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde son günlerde ortaya çıkan dev çekirgelerinin çiftçi dostu olduğu belirlendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 22-25 santimetre boyuyla şaşırtan 'Saga Ephippigera' türü etçil çekirgenin, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek, çiftçiye yarar sağladığını söyledi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde görülen 'Saga Ephippigera' türü çekirgenin çiftçiye yarar sağladığını belirtti. Boyları, antenleriyle birlikte 25 santimetreyi bulan çekirgenin korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, Geçmiş yıllarda bu türün korunması için, yaptığımız uyarılar dikkate alındı. İnsanlar artık bu türü öldürmemeye başladı. Sayıları da arttı. Sayıları artan bu tür, zararlı böcek ve diğer çekirgeleri yiyerek, çiftçiye yarar sağlıyor. Onları korumamız lazım dedi.

'BU TÜRE LÜTFEN ZARAR VERMEYELİM'

Saga Ephippigera türü çekirgenin, dış görüntüsünün aksine, zararsız bir tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Satar, Çok garipsemeye gerek yok. Bu tür, ülkemizin hemen her tarafında yaygın olan, zararlı böcekleri yiyen türler. Dolayısıyla farkındalık oluşturmak için, bu haberleri gündeme getirmekte fayda var. Kırsal alanda yaşayanlardan şunu istiyoruz, bu türe lütfen zarar vermeyelim. Bunları koruyalım. Ağaçların üzerinde, deve dikenlerinin üstünde bulabilirsiniz. Sayıları arttı. Dolayısıyla ilaç kullanmadan, bunlar zararlı böcekleri yiyeceği için, çiftçiye ve ürettiriciye de fayda sağlıyor. Bunlara sahip çıkalım diye konuştu.

MARDİN DEV ÇEKİRGELER ÇİFTÇİYE YARAR SAĞLIYOR
MARDİN DEV ÇEKİRGELER ÇİFTÇİYE YARAR SAĞLIYOR
MARDİN DEV ÇEKİRGELER ÇİFTÇİYE YARAR SAĞLIYOR
MARDİN DEV ÇEKİRGELER ÇİFTÇİYE YARAR SAĞLIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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