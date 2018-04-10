Mardin Derik'teki Bin 650 Yıllık Ermeni Kilisesi'ne 80 Yaşındaki Müslüman Kadın Bakıyor-Hd

Derik'teki bin 650 yıllık Ermeni Kilisesi'ne 80 yaşındaki Müslüman kadın bakıyor

Mardin'in Derik ilçesinde 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne, 8 çocuk annesi 80 yaşındaki Müslüman kadın Hatun Çaçur Bakıyor. Yurşalin ve Naif Demir çiftinin hastalanmasının ardından komşu olduğu kilisenin bakımını yapan Çaçur, Müslümanım, Allah için, hayır için bu kiliseye bakıyorum. Gece gündüz 24 saat boyunca adeta nöbet tutarak kiliseye gözüm gibi bakıyorum dedi.

Derik ilçesi Kale mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Müslüman kadın Hatun Çaçura, 1650 yılında ibadete açılan ve bin 500 metrekare üzerinde inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne gönüllü olarak bakıyor. İlçede yaşayan Ermeni Yurşalin ve kocası Naif Demirci çiftinin son yıllarda rahatsızlanması üzerine kilisenin tüm bakımını yaptığını anlatan Çaçur, Daha önce Yurşalin ve kocası Naif Demirci ile bu kiliseye bakıyorduk. Son yıllarda onlar rahatsızlandı ama ben kilisenin bakımını yapmaya devam ediyorum. Gece, gündüz 24 saat boyunca adeta nöbet tutarak kiliseye, gözüm gibi bakıyorum. Kiliseye kimse zarar vermesin, bahçesindeki ağaçlar kurumasın diye, budamasını ve peyzajını, sulamasını, gerekli tüm bakımlarını tek başıma yapıyorum. Hiç kimse ne maaş, ne de yardımda bulunuyor. Ben de yaşlıyım, hastayım. Ne devlet, ne de Ermeniler'den kimse bana yardım etmiyor. 8 çocuk annesiyim, eşim yok, bu kiliseyi yalnız bırakmak istemiyorum dedi.