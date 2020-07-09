MARDİN Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi
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MARDİN Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendiMARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

09.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:15

Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 yılanın 'çiftleşme dansı' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu Mahallesi'nde, hayvanlarını otlattığı sırada 2 yılanın çiftleşme dansını gören Harun Kaya, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaya, Bu siyah yılanları ilk kez gördüm. Önce korktum, daha sonra onları izlemeye karar verdim. Uzun bir süre dans ettikten sonra yılanlar gözden kayboldu dedi.

MARDİN Derik'te yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

Kaynak: DHA

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