MARDİN Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı
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Derik, Polis, Güncel

MARDİN Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldıMARDİN'in Derik ilçesinde, parklardaki banklar koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsamında kaldırılırken, polis ekipleri 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde Kürtçe ve Türkçe anonslar yaptı.

22.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:13
MARDİN Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, parklardaki banklar koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsamında kaldırılırken, polis ekipleri 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde Kürtçe ve Türkçe anonslar yaptı.

Derik'te belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ile üstü ve kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanması kararının ardından parklardaki oturma banklarını yerinden söktü. Zabıta ekipleri, çocuk oyun grupları ile yerinden sökülemeyen kamelyaların çevresine ise güvenlik şeridi çekti. Tedbirler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zırhlı araçla mahalle sokakları gezerek, yaşlı ve hastaların dışarı çıkmaması için anonslar yaptı. Polis ekipleri, zırhlı araçların hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe olarak 'Evde kal, hayatta kal' şeklinde sık sık anonslar yaptı.

MARDİN Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

Kaynak: DHA

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MARDİN Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

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