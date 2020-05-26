MARDİN Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MARDİN Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldıMARDİN'in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

26.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:02

Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

MARDİN'in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Derik ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçede kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse görülmezken, sadece kuş sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri şehrin değişik noktalarında kontrollerini sürdürürken, bazı vatandaşların evlerinin damına çıkarak gezdiği gözlendi.

MARDİN Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Özkan Uğur Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: MARDİN Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:03:52. #1.15#
title