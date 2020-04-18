MARDİN-Derik'te görülen yılanlar korkuttu Derik'te görülen yılanlar korkuttuMARDİN'in Derik ilçesinde görülen onlarca yılan, mahalle sakinlerini korkuttu.

Derik'te görülen yılanlar korkuttu

MARDİN'in Derik ilçesinde görülen onlarca yılan, mahalle sakinlerini korkuttu.

Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi'nde, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı. Mahallede yaşayanlar, göl kenarında gördükleri onlarca yılanı öldürdü. Mahalle sakinleri, yılanları gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, can güvenlikleri için öldürdüklerini ifade etti.

Kaynak: DHA