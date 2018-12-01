Mardin Derik Sular Altında Kaldı

Mardin'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. İlçede etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. Köy yollarında da ulaşım aksadı. Derik'te su baskınlarının yaşandığı evlerde oturan aileler zor anlar yaşadı. Belediye ve AFAD ekipleri, suların tahliyesi için evlerde çalışma yaptı.