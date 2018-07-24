Mardin Derik İlçesinde Şehiriçi Çalışacak 4 Halk Otobüsü Törenle Hizmete Başladı

Derik ilçesinde şehiriçi çalışacak 4 halk otobüsü törenle hizmete başladı

MARDİN'in Derik ilçesinde, şehiriçi ulaşımı sağlayacak 4 halk otobüsü, Vali Mustafa Yaman'ın katıldığı resmi bir törenle hizmete başladı. Dört halk otobüsü Derik'te, şehiriçi hizmet veren ilk araçlar oldu.

Cumhuriyet tarihinden itibaren ilçe olan ve halen 25 bin nüfusu ve 8 mahalleden oluşan Derik'te şehiriçi yolcu taşıyacak 4 halk otobüsü ilk kez hizmete girdi. Derik Özel Halk Otobüsü Derneği tarafından satın alınan otobüslerin hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar katıldı.

Halk otobüslerinin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Yaman, bu halk otobüslerde uygulanacak sistemin Türkiye genelinde kullanılan sistemle aynı olduğunu belirterek, "Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve şimdi de Derik'te şehiriçi ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Akıllı ulaşım sistemiyle bu otobüslere binmek için ödeme araçları, Türkiye'nin her yerinde aynı sistemle olacak. Yani ulaşım birbiriyle koordineli, konvorlu olacak. Akıllı araç bunlar. Klimalar çalışıyor, artık bundan sonra bu araçları cep telefonuna yüklenecek uygulamalarla takip edebileceksiniz. Hangi saatte, nerde olacak, hangi durakta olacak? Bunların hepsini öğrenebileceksiniz. Türkiye'nin her yerinde aynı ödemeyi yapabileceksiniz. Hayırlı olsun" dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas da yaptığı konuşmada, ilçe merkezinde kadın ve çocukların özellikle okul yollarında mağdur olduğunu belirterek, "Kadınlarımız, çocuklarımız okula giderken, hastaneye giderken büyük sıkıntılar yaşıyordu. Yada buralara giderken fahiş bedeller ödemek zorunda kalıyordu. Bugün Allah'a şükür bu açılışı yaparak halkımızın bir sorununu çözüme kavuşturmuş olduk" diye konuştu.