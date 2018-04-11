Mardin-Derik Belediyesi, Prefabrik Binada Hizmet Vermeye Başladı

Derik Belediyesi, prefabrik binada hizmet vermeye başladı

Mardin'in Derik ilçesinde belediye hizmet binasının, elverişli olmadığı ve yıkım kararı verilmesinin ardından boşaltılırken, belediye hizmetleri geçici olarak Cevizpınar mahallesindeki, bin 300 metrekare alan üzerinde kurulan 2 adet tek katlı prefabrik binada vermeye başladı.

Derik Belediye binasının el verişli olmaması nedeniyle hizmetler, Cevizpınar mahallesi Aydın Ayaydın Caddesindeki bin 300 metrekare alan üzerinde kurulu 2 adet tek katlı prefabrik yapıda vermeye başladı. Yeni hizmet binasının projesi tamamlandı. Belediyenin yeni hizmet binasının modern görünümü, yöreye özgü taş işlemeleri ile hazırlanmış dış kaplaması ve 61 araçlık kapalı otoparkı ile bahçesi, bekleme salonlarının yeraldığı tanıtım videosu hazırlandı. 1874 yılında ilçe statüsü kazanmasının ardından, 1984 yılında belediye binasına kavuşan Derik'te 34 yıl sonra modern ve çağdaş binasına kavuşacak. Belediye Başkan Vekiliğini de yapan Kaymakam Hakan Kafkas, ilçeye yakışır bir hizmet binasını inşaa edeceklerini belirterek, Hemşehrilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. İlçemize değer katacak, hizmet binasına da kavuşma vakti geldi. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binalarıyla da öne çıkar. Hizmet binamızın projesi bitti. İnşallah Derikliler'e layık bir hizmet binasına kavuşacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek, hem de hemşehrilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. Bahçesine oturup dinlenecekler ve hoş vakit geçirecekler. Yeni belediye binası akıllı bina konseptiyle yapılacak ve çok işlevsel olacak dedi.