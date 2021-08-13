ISPARTA MEREZ KAYI KÖYÜNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
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ISPARTA MEREZ KAYI KÖYÜNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

ISPARTA MEREZ KAYI KÖYÜNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Isparta iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Isparta iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Isparta ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Isparta Merkez Kayı 3. Kısım YAS Sulamasıİnşaatında 950 dekar alanda çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin %96'lik kısmı tamamlanmış olup; Boru imalatları tamamlanarak sanat yapısı montajı devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1 Milyon 425 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır.

Kaynak: Habermetre

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