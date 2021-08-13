Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile ekonomiye yılda 209 milyon liralık katkı sağlanacak
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Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile ekonomiye yılda 209 milyon liralık katkı sağlanacak

Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile ekonomiye yılda 209 milyon liralık katkı sağlanacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mardin Depolaması Cazibe Sulaması yapım işinin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 209 milyon 292 bin lira gelir sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mardin Depolaması Cazibe Sulaması yapım işinin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 209 milyon 292 bin lira gelir sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Mardin'de mümbit toprakların su ile buluşması, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesi ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor.

Mardin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Aşağı Fırat 2. Merhale Projesi kapsamında ihale edilen Mardin Depolaması Cazibe Sulaması yapım işinde 4 bin 500 dekar alanda çalışmaların devam ettiğini belirterek, projenin tamamının bitirilmesi ile 29 bin 732 dekar tarım alanının sulanacağını söyledi.

Projenin Kızıltepe sınırları içerisinde bulunduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşaat çalışmaları devam eden Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı prizlerinden su alınacaktır. Bu yıl içinde 4 bin 500 dekar alanda çalışmalar tamamlanacak. Ayrıca proje kapsamında 58 köyde toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 209 milyon 292 bin 160 lira gelir sağlanması hedeflenmektedir."

Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile ekonomiye yılda 209 milyon liralık katkı sağlanacak
Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile ekonomiye yılda 209 milyon liralık katkı sağlanacak
Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ile ekonomiye yılda 209 milyon liralık katkı sağlanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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