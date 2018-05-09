Mardin Depolaması Çalışmaları Devam Ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Mardin Depolaması çalışmalarıyla ilgili, "Bölgenin suya kavuşmasıyla 3 dönem, 3 mevsim ürün alma imkanıyla çiftçi zenginleşecek. Bu bölge bütün dünyaya gıda üreten ve ihraç eden merkez haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Acu, Mardin Depolaması ve Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı'nda inşaat çalışmalarının yapıldığı alanlarda incelemede bulundu.

Mardin Depolaması işinin organize edildiği şantiyede çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi alan Acu, projenin hayata geçirilmesiyle yıllardır bölgenin en büyük problemi olan enerji sorununun çözümünde büyük bir mesafe alınacağını bildirdi. Acu, şunları kaydetti:

"Şu anda devam eden "Mardin Depolaması" işi kapsamında 4 bin metre sedde inşaatı ve kuşaklama kanalı tamamlanmış olup 8 bin 800 metrelik kesimde sedde temel dolgusu ve kuşaklama inşaatı işleri devam etmektedir. Sulama tesislerinin tamamlanması ile bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine olanak sağlayacak ve refah düzeyini artıracak. Bölgedeki bereketli toprakları suyla buluşturduğumuz zaman verim daha da katlanacak. Bölgenin suya kavuşmasıyla 3 dönem, 3 mevsim ürün alma imkanıyla çiftçi zenginleşecek. Bu bölge bütün dünyaya gıda üreten ve ihraç eden merkez haline gelecektir."

Tamamlandığında 297 bin 200 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak, "Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı" işi çalışmalarının koordine edildiği şantiyeyi gezen Acu, proje çalışmaları tamamlanan ve 2018 içinde ihalesi yapılacak "Derik İlçe Merkezi Taşkın Koruma" işinin güzergahında da incelemede bulundu.