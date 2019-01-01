Mardin'den Sınıra Askeri Sevkiyat

Mardin'den Sınıra Askeri Sevkiyat

Mardin'den sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı.

Mardin'den Sınıra Askeri Sevkiyat

Mardin'den sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı.

Diyarbakır ve Midyat karayolu sınır birliklerine askeri sevkiyat yapıldı. Yeni yıla dakikalar kala geçişlerini tamamlayan askeri birlikler, geçiş yaparken kornalara basarak kontrol noktalarında görevli polis ve askerlerin yeni yıllarını kutladı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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