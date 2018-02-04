Mardin'den Operasyondaki Asker ve Polislere Destek

Mardin'de vatandaşlar, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na bayraklı yürüyüş yaparak destek verdi.

Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Parkında bir araya gelerek il jandarma komutanlığına yürüdü, askerleri omuzlayan vatandaşlar 'Reis bizi de Afrin'e gönder' sloganları atarak operasyondaki asker ve polise dualar etti.

Mardin'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile İl Jandarma Komutanlığına yürüdü. 'Vatan hainlerine idam', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda', 'Reis bizi askere gönder' sloganları atan vatandaşlar, kucaklarında çocukları ile metrelerce yürüdü. İl Jandarma Komutanlığının önünde bir süre slogan atan vatandaşlara Artuklu 1071 Derneği, AK Parti ve MHP'den de çok sayıda partili katıldı. Kucağında 7 aylık bebeği ile yürüyüşe katılan bir anne, bu operasyonu desteklediklerini ifade etti.

5 evladını Afrin operasyonuna göndermeye hazır olduğunu söyleyen Zahide Aşar da, operasyona destek verdiğini belirterek, "5 evladım ve kendim bu operasyona gitmeye hazırız. Ülkemiz için feda olsun" dedi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı önünde yürüyüşü sonlandıran vatandaşlar, askerleri omuzlarına alarak dualar etti. - MARDİN