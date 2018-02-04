Mardin'den operasyondaki asker ve polise destek

MARDİN - Mardin'de vatandaşlar Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına bayraklı yürüyüş yaparak destek verdi. Yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Parkında bir araya gelerek il jandarma komutanlığına yürüdü, askerleri omuzlayan vatandaşlar 'Reis bizi de Afrin'e gönder' sloganları atarak operasyondaki asker ve polise dualar etti.

Mardin'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen vatansever vatandaşlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile il jandarma komutanlığına yürüdü. 'Vatan hainlerine idam', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda', 'Reis bizi askere gönder' sloganları atan vatandaşlar kucaklarında çocukları ile metrelerce yürüdü.

İl Jandarma Komutanlığının önünde bir süre slogan atan vatandaşlara Artuklu 1071 Derneği, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinden de çok sayıda partili katıldı. Kucağında 7 aylık bebeği ile yürüyüşe gelen bir anne bu operasyonu desteklediklerini ifade etti. 5 evladını Afrin operasyonuna göndermeye gönlü olduğunu söyleyen bir diğer anne Zahide Aşar, operasyona destek verdiğini belirterek, "5 evladım ve kendim bu operasyona gitmeye hazırız. Ülkemiz için feda olsun" dedi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı önünde yürüyüşü sonlandıran vatandaşlar askerleri omuzlarına alarak destek mesajları verdi, dualar etti.