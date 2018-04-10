Mardin'den Kısa Kısa

Mardinli 2 judocu Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce Çanakkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finallerinde Fırat Demirkan ve Nahide Saylağ Türkiye şampiyonu oldu.

Badminton

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton erkek takımı Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final etabında Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton erkek takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.