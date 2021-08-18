Mardin'den Kastamonu'ya un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'den Kastamonu'ya un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı gönderildi

Mardin'den Kastamonu'ya un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı gönderildi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin'de sel felaketinden etkilenenler için toplanan un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı Kastamonu'ya uğurlandı.

Mardin'de sel felaketinden etkilenenler için toplanan un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı Kastamonu'ya uğurlandı.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından Mardin'de toplanan yardımlar için organize saniye bölgesinde tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende, son zamanlarda ülkenin yangın ve sel felaketine maruz kaldığını belirtti.

Bu felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Demirtaş, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Düzenledikleri yardım kampanyasına Mardinlilerin büyük destek verdiğini ifade eden Demirtaş şöyle devam etti:

"357 ton un, 25 ton makarna, 25 ton bulgur olmak üzere toplam 407 ton insani yardımı 17 tır ile uğurluyoruz. İş adamlarımıza, OSB yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye başkanlarımıza un, makarna üretici firmalarımıza çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ise yardımlarla doğu ve batı arasında yeni bir köprü inşa ettiklerini belirtti.

Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından 17 yardım tırı Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Bozkurt'ta 9 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
Bozkurt'ta 9 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Fatih Terim Burak Elmas Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'den Kastamonu'ya un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:34:04. #1.16#

title