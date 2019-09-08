08.09.2019 17:42

Mardin'den kahreden haber: Güvenlik korucusu şehit oldu

MARDİN - Mardin'in Ömerli ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Şafak-127 Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken çıkan çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu şehit oldu.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin etkisiz hale getirildiği PKK'lı teröristlere yönelik Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen biri kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesin'de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Başçı'nın cenazesinin düzenlenecek törenin ardından Artuklu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA