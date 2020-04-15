Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu
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Artuklu, Mardin, Yerel

Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan iki hasta 15 gün süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.

15.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:43
Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan iki hasta 15 gün süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.

Kızıltepeli tır şoförü 33 yaşındaki Ferhat Bozan ve 61 yaşındaki Hıdır Atasoy, 15 gön önce yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Her iki şahıs da yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Yapılan tetiklerin ardından hastaneye yatırılan Bozan ve Atasoy, 15 gün sonra virüsü yenerek taburcu edildi. Tedavi gördükleri bölümden izolasyon kurallarına uygun bir şekilde taburcu edilen ve sağlık çalışanları tarafından evlerine uğurlanan şahıslar büyük sevinç yaşadı.

Hastane yönetimine teşekkür eden her iki hasta 15 gün boyunca evlerinde izolasyonda kalacak.

Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

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